شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: أي تعديل في شكل الدورى "هيظلم" الأندية.. ولائحة التأهل معروفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مهدى، مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، أن أي تعديل في شكل الدورى بالموسم الجديد "هيظلم" الأندية، ولازم يكون الدورى من دورين وهو الشكل المعتاد في الكرة المصرية.

وقال أحمد مهدى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "محدش عارف الدنيا هتكون إزاى في الموسم المقبل، والدورى لازم يكون بالشكل الذى عليه؛ لأن هناك أندية تلعب بشكل كويس في الدور الأول، ويختلف الأداء في الدور الثانى، وأي تعديل في شكل الدورى بالموسم الجديد هيظلم الأندية".

وأضاف مهدى: "اللائحة تؤكد أن أول 3 مراكز في الدوري تأهل أصحابها إلى دوري أبطال أفريقيا وصاحب المركز الثالث يتأهل للكونفدرالية، والمقعد الآخر مرتبط ببطل كأس مصر ليس له علاقة بالدورى، وبناء عليه فإن طلائع الجيش يشارك في الكونفدرالية".

وتابع: "ما حدث الموسم الماضى كانت استثناء لوجود فيروس كورونا، والكأس لم يكن انتهى، لذلك تمت مشاركة رابع الدورى، ولكن هذا الموسم الكأس انتهى بتتويج الأهلى الذى سيشارك في دوري الأبطال، وسيكون من حق وصيف الكأس التأهل للكونفدرالية، بس طالما مفيش حاجة رسمية لن نتحدث عن أي شيء".

واختتم: "نسعى لتجديد استعارة ناصر منسى من بيراميدز، لأنه مهاجم مميز وظهر في الأولمبياد بشكل مميز على الرغم من الدقائق القليلة التي حصل عليها".