شكرا لقرائتكم خبر عن والد هداية ملاك: تستحق ميدالية ذهبية.. البطلة ترد: المرة الجاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب والد هداية ملاك، بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن سعادته الكبيرة بتتويج ابنته بالبرونزية الثانية على التوالي في الأولمبياد، وقال والد هداية ملاك في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": أشكر كل الشعب المصري على مساندة هداية، وهي ابنة مصر كلها وليست ابنتنا فقط، ظننا في ربنا كان كبيرا بأن تحقق ميدالية لمصر وكانت عند حسن الظن بها، وهي تعبت كثيرا وتستحق أكثر من ذلك، وأرى أنها كانت تستحق الميدالية الذهبية.. لترد البطلة المصرية "المرة الجاية إن شاء الله".

وأضاف: تلقيت تهنئات كثيرة جدا من كل أنحاء العالم، ووجدت متابعين كثرين لي على السوشيال ميديا، عقب بوست تهنئة لهداية، وهذا الأمر فاجأني.

وتابع: قرار ما بعد التايكوندو يرجع لهداية، ولم نكن نراها بسبب المنافسات في الأعياد أو رمضان بسبب المعسكرات، وأعتقد أنها بحاجة لفترة راحة قبل أن تعود مجددا.

من جانبها قالت والدة هداية ملاك: فخورة بهداية جدا وسعداء جدا بإنجازاتها، وقد تابعنا مباراتها الساعة 5 فجرا بتوقيت أمريكا، واحتفلنا بفوزها بالبرونزية، وزوجها يقف بجانبها طوال الفترة الماضية، وأشكره كثيرا.