شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: شوقي غريب ''فشل'' مع المنتخب الأول فتمت مكافأته بتدريب ''الأوليمبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، غضبه الشديد على الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، وذلك عقب خروج الفراعنة أمام البرازيل بهدف نظيف ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية الحالية بطوكيو.

وقال أبو الدهب، في تصريحات تليفزيونية: "المجاملات تدير الكرة المصرية بشكل واضح، فعلى أي أساس تم تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأوليمبي؟ خاصةً أنه تولى تدريب المنتخب الأول من قبل ولم يحقق النجاح المطلوب، وفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2015 فتمت مكافئته بتدريب المنتخب الأوليمبي !".

واختتم أبو الدهب تصريحاته قائلا: حال الكرة المصرية لن يتغير طالما أن المجاملات تتحكم بشكل كبير في اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.