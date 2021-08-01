شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منتخب اليد يواجه البحرين فى ختام مشوار مجموعات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى الرابعة فجر اليوم بتوقيت القاهرة، منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا نظيره البحرينى فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى ضمان الصعود إلى دور ربع النهائى بالفوز فى 3 مواجهات بدور المجموعات على كلا من البرتغال و اليابان و السويد ، بينما تلقى خسارة وحيدة فى ثان لقاءاته أمام الدنمارك بطل العالم .

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

