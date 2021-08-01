شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي: الشئون القانونية تحسم موقفنا مع عمرو جمال.. ولم نحدد مصير إيفونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث غازي الغرايري، المشرف العام لنادي الصفاقسي التونسي، عن موقف عمرو جمال مهاجم الفريق التونسي والأهلي السابق وموقفه من العودة للفريق التونسي، والمتواجد حاليا في صفوف طلائع الجيش.

وقال الغرايري، في تصريحات تلفزيونية: "عمرو جمال لاعب في نادي الصفاقسي ووقع لمدة سنتين".

وأضاف: "لظروف خاصة عاد عمرو جمال إلى مصر، وهناك بند انه يرحل بمقابل مادي، ويجب أن يعود للصفاقسي بنهاية الموسم".

وتابع: "الأمور القانونية للنادي هي من ستحسم موقف عمرو جمال ، لأننا لم نستفد منه منذ التعاقد معه".

وكشف غازي الغرايري موقف الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الفريق الحالي والأهلي السابق، مؤكدا أن إيفونا اصيب بقطع في الرباط الصليبي ولم نستفد به في الموسم الماضي وهو ما تسبب في ابتعاده عن المباريات".

واستطرد: "إيفونا عاد للمران اليوم، المدرب الإيطالي للفريق سيحدد بقاءه او رحيله، وهو لاعب كبير ولكن الإصابة ابعدته عن الظهور بمستواه، موقفه متوقف على الجهاز الفني الجديد للفريق".

واختتم: "لم نحسم موقف إيفونا حتى الآن وننتظر موقف المدير الفني وهل يمكن الاعتماد عليه الموسم الجديد ولا لا ".