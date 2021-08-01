شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: خروج المنتخبات القومية مبكرا تحرم الشناوي من جوائز عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق سليمان، مدرب حراس مرمى مصر المقاصة حاليا والأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، واجه حظا عاثراً مع المنتخبات الوطنية بسبب خروجها من أدوار مبكرة، وذلك عقب خروج المنتخب الأولمبى من ربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد الخسارة من البرازيل بهدف نظيف.

وقال طارق سليمان، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": الشناوي هو أحد نجوم البطولة عموماً وليس المنتخب فقط، ولكن حظنا السيء أننا نخرج مبكراً، ولو كنا أكملنا البطولة كان من الممكن أن يحصد لقب أفضل حارس.

وأَضاف: في كأس العالم 2018، كان من الممكن أن يكون الشناوي من أفضل اللاعبين إلا أننا خرجنا مبكراً، وحظنا السيء أيضًا خروج المنتخب بعد ذلك من أمم أفريقيا 2019 وكان مرشح لأفضل حارس في البطولة.

وتابع: الشناوي في حتة وكل حراس مصر في مكان آخر، هو الأفضل في مصر على الإطلاق، ويمكن أن نقول أنه من أفضل حراس المرمى في العالم، وأدى بشكل ممتاز في كأس العالم وكأس العالم للأندية، ماذا يفرق حراس مرمى العالم عن الشناوي؟.

واختتم: غياب الشناوي عن المنتخب الأولمبي كان المنتخب سيتأثر جداً، الشناوي هو أهم لاعب في الحسابات وفرق بشكل واضح، لدينا حارس مرمى دولي وعالمي بشهادة كل المباريات الكبرى التي قدمها، وأتمنى له الاستمرارية 10 سنوات قادمة.