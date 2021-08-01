شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرى: لن نتنازل عن المشاركة بالكونفدرالية..ونمتلك أكثر من عرض للعراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدنان حلبية، رئيس نادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه لن يتنازل عن حقه في المشاركة في بطولة الكونفدرالية في الموسم المقبل، وما يتم تداوله من تصريحات يثير بلبلة في الشارع البورسعيدى.

وقال عدنان حلبية في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أبلغنا بالجدول الجديد للدورى وهتبدأ عركة من الأحد القادم، والراحة التى حصلت في الدورى هتطلع علينا الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس المصرى: "ما يتم تداوله من عدم مشاركة المصرى في الكونفدرالية الموسم المقبل يثير بلبلة داخل الشارع البورسعيدى، إحنا نادى تعبان طول السنة علشان نبقى في مكان معين بالجدول من أجل الكونفدرالية".

واستطرد: "لن نسمح بإهدار حقنا في المشاركة في الكونفدرالية ومتمسكين بحقنا بعدما قيل أن الاتحاد المصرى أرسل أسماء الأندية المشاركة وفقا للموسم الماضى".

وأردف "الهجوم على كريم العراقى غير مبرر لأن هناك أكثر من لاعب مش في حالتهم وليس كريم فقط وأبرزهم رمضان صبحى، وكل اللاعبين مستواهم كان متذبذب باستثناء محمد الشناوى الذى قدم مستوى مميز طوال المباريات الأربعة وكان واضح وفارق كتير عن كل اللاعبين".

واختتم: "لم يتم البت في عرض نادى الزمالك لكريم العراقى وأمتلك عروض داخلية وخارجية، وسنناقش ما يحتاجه النادى المصرى في الانتقالات وبناء عليه سنتخذ قرار بيعه، ولو بديله هيؤدى دوره بنفس الالتزامات سيتم بيعه".