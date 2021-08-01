هداية ملاك: أتمنى مقابلة صلاح.. ولعبت تصفيات أولمبياد طوكيو بقدم مصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكدت هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة برونزية طوكيو 2020، أنه تتمنى مقابلة النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقالت هداية ملاك في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "محمد صلاح هو القدوة وفخر لنا وأتمنى مقابلته وجها لوجهة لأنه أعطانا الأمل أن نكون مثله".

وأضافت:" في أي بلد نسافر لها حين أقول أننى من مصر يكون الرد من بلد محمد صلاح وهذا يجعلنا في قمة الفخر والسعادة".

واوضحت، أنها لعبت بقدم واحدة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المحطة قبل الأخيرة في المكسيك، حين كانت قدمها اليمنى مصابة.

وأتمت:"كنت أنافس في ميزان أعلى ولم يكن لدي تصنيف في هذا الميزان، وتحقيق ميدالية أولمبية في الوزن الجديد شيء لا يصدق بالنسبة لي".