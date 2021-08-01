أحمد ناجي: الشناوي يستطيع اللعب 13 سنة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في نادي سموحة، بأن محمد الشناوي يستطيع البقاء في الملعب حتى سنة 45 سنة مثل عصام الحضري، قائلًا أن كليهما يمتلك نفس الموهبة والرغبة في النجاح، وذلك عقب الظهور المميز للاعب في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال أحمد ناجي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2: الفضائية: "لا أبالغ لكني فخور للغاية بمحمد الشناوي وأنا أراهن عليه منذ أن أتى من الحامول وعمره 14 سنة وكنت أضمه للمنتخب وهو في بتروجيت".

وتابع: "مصر عادت من الأولمبياد لكن محمد الشناوي استطاع أن يصل إلى العالمية من خلال الأداء الذي قدمه أثناء المشاركة في البطولة.. لقد تفوق على حراس تلعب في أندية أوروبا، ولو لم تراه أندية أوروبا الآن فهم فالخطأ منهم وليس منهم".

وأضاف: "هناك تشابه كبير للغاية بين الحضري ومحمد الشناوي والحضري أنهى مسيرته وعمره 45 سنة، وهو ما يعني أن محمد الشناوي يمكن أن يستمر في الملاعب لمدة 13 سنة إضافية.. ولا يوجد مشكلة على الإطلاق تمنع الشناوي من الاحتراف في أوروبا".

ولفت محمد الشناوي الأنظار في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، بالرغم من توديع مصر للبطولة في مرحلة ربع النهائي.