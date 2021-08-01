المصري: لن نتنازل عن حقنا في المشاركة إفريقيا.. وحديث الزمالك عن العراقي غير رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، بأنه لا يوجد تنازل عن حق الفريق في المشاركة بالكونفدرالية الموسم المقبل، أوضح موقف كريم العراقي قائلًا أنه الزمالك لم يطلبه بشكل رسمي، وقد لا يتم بيعه في النهاية.

وقال حلبية متحدثًا عن استئناف بطولة الدوري، قائلًا: "نحن في مرحلة لا نعلم ما يتم فيها، بداية من فترة راحة كبيرة ثم فترة مضغوطة وأنت بحاجة إلى تدريج في ضغط المباريات.. بالإضافة لوجود بلبلة في الفريق تصنع أزمة كبيرة للغاية".

وتحدث عما وصفه بأنه أمر مثير لبلبلة، قائلًا: "نحن نادي يبذل جهد طوال الموسم لنكون في مركز جيد.. كل الكلام عن المشاركة في الكونفدرالية حتى الآن على استحياء وهناك معلومة عن مشاركة طلائع الجيش وهذا معناه أن اتحاد الكرة سوف يشرك ممثلي بطولات الموسم الماضي كونه وصيف الكأس".

وتابع: "نادي بيراميدز في نفس الوقت يؤكد أنه سيشارك في الكونفدرالية ونحن كنادي مصري نتنازل عن حقنا في المشاركة، وهذا الأمر يسبب ضغط عصبي كبير على اللاعبين، وفي نفس الوقت النفقات كبيرة ونسعى أن يكون هناك عائد من ورائها".

وواصل: "هناك أقاويل تقول ان القائمة أرسلت إلى الاتحاد الإفريقي منذ أسبوع، وهناك من يقول سترسل بعد 10 أيام".

أما عن مستوى كريم العراقي في الأولمبياد، قال: "المستوى المتواضع للفريق كان حالة عامة وليس كريم العراقي فقط، ومن الظلم أن يتم الحديث عن سوء مستوى كريم العراقي، فرمضان صبحي لم يكن في مستواه أمام البرازيل ولم يكن هناك مستوى جيد من المهاجمين طوال البطولة، لا يمكن أن أقول أنه هناك لاعب جيد بخلاف محمد الشناوي اللي كان شيال المنتخب طوال البطولة".

وفيما يتعلق بإمكانية انتقال اللاعب للزمالك، أوضح: "إذا كان هناك حديث مع الزمالك فهو لا يرتقي للمستوى الرسمي، ولم يتم البت في مستقبل كريم العراقي ونحن نمتلك عروض من خارج مصر أيضًا".

واستطرد: "لا أفكر في مقابل مادي محدد بشأن بيع كريم العراقي، ومن الممكن ألا أقوم ببيع كريم العراقي على الإطلاق في الموسم الحالي وأقوم ببيع لاعب أخر، لأن الفريق بالكامل نجم، ولن نبيع كريم العراقي إلا إذا كانت القيمة تغطي الفريق الموسم القادم بالكامل، فيمكن أن تكون البضاعة جيدة والسوق غير جيد".

واختتم، قائلًا: "تحدثنا عن محمد عبد السلام لاعب الزمالك، وهو لاعب جيد ويحتاج أن يلمع لكننا ندرس الأمر في الوقت الحالي، وإذا انضم للمصري سيكون في مكانة أفضل، لكن لم يتم البت في الأمر".