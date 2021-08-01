بالمواعيد.. المنافسات المصرية يوم الأحد في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تخوض البعثة المصرية المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" عدد من المنافسات الهامة التي تقام بداية من فجر يوم الأحد -بتوقيت القاهرة-.

وتعد أبرز أحداث منافسات مصر يوم الأحد، مواجهة فريق كرة اليد ضد البحرين في ختام دور المجموعات، وكذلك بداية منافسات لعبة المصارعة الرومانية.

ويرصد يلا كورة في السطور التالية، مواعيد كافة منافسات رياضيي مصر يوم الأحد في الأولمبياد.

الساعة 3:00: مصر ضد رومانيا.. دور الـ16 لتنس الطاولة فرق سيدات

الساعة 3:45ص: مصر ضد فرنسا.. دور الثمانية لسلاح الشيش فرق رجال

الساعة 4:00ص: مصر ضد البحرين.. دور المجموعات لكرة اليد

الساعة 4:00ص: هيثم محمود ضد الروسي سيرجي إملين.. دور الـ16 للمصارعة الرومانية

الساعة 4:00ص: سمر حمزة ضد الروسية تاناليا فوروبيفا.. دور الـ16 للمصارعة الرومانية

الساعة 4:00ص: عبد اللطيف منيع ضد الروسي سيرجي سيمينوف.. دور الـ16 للمصارعة الرومانية

الساعة 12:30م: مصر ضد الصين.. دور الثمانية لتنس الطاولة فرق رجال