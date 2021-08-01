الامارات | حتا لن يعسكر خارجياً.. ويخوض 4 مباريات ودية

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا لن يعسكر خارجياً.. ويخوض 4 مباريات ودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق حتا لكرة القدم، سليمان حسن البلوشي، إن «طموح الفريق في الموسم المقبل هو المنافسة من أجل الصعود مجدداً، واللعب في دوري الخليج العربي، لذلك فإن الاستعدادات تجري وفقاً لهذه التطلعات»، كاشفاً أن الفريق سيكتفي بمعسكر داخل الدولة، ولن يكون هنالك معسكر خارجي.

وقال سليمان البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «وضعنا ضمن توجهاتنا التدريبية خوض أربع مباريات ودية خلال الفترة المقبلة مع مختلف الأندية والفرق، وبشكل تدريجي بدنياً وفنياً تمهيداً لخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة وحسب موعد انطلاق الموسم المقبل». وتابع: «مجلس الإدارة يدرس التعاقد مع لاعبين أجانب قادرين على تحقيق التطلعات في الموسم المقبل، بينما في الوقت الحاضر يوجد مع الفريق لاعب المواليد خليل نصيب والمقيم النيجيري فيكتور نوانيري، إضافة الى اللاعبين المواطنين.

وعن الفرق التي سيواجهها في المباريات الودية، قال البلوشي إنه تم تحديد تواريخ إقامتها على أن يتم اعتمادها قريباً، وأشاد بالروح الرياضية العالية والعزيمة والإصرار، التي يؤدي بها اللاعبون تدريباتهم، ما يعزز التطلعات لدى الفريق لتحقيق الصعود في الموسم المقبل، والعودة مجدداً إلى «الأضواء».

سليمان البلوشي: «مجلس الإدارة يدرس التعاقد مع لاعبين أجانب قادرين على تحقيق التطلعات في الموسم المقبل».

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