الامارات | 16 نادياً تشارك في النسخة الجديدة لـ «صيف الشارقة الافتراضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 نادياً تشارك في النسخة الجديدة لـ «صيف الشارقة الافتراضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم النسخة الجديدة من صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير»، التي تتواصل افتراضياً عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم» حتى 26 الجاري، حيث يستوعب برنامج المجلس 100 منتسب من الذكور والإناث من الفئات العمرية 8 - 12 سنة، بجانب مشاركة 16 نادياً من أندية الإمارة الباسمة. وقال مجلس الشارقة الرياضي في تصريح صحافي إن «البرنامج حافل بمختلف الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية والترفيهية، ويعمل على اكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة لممارسة الهوايات المفضلة تحت إشراف فريق عمل من المجلس بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات».

وقال رئيس مجلس الشارقة، عيسى هلال الحزامي: «رغم تأثر العالم أجمع بجائحة كورونا ولكن لم تتوقف الفعالية، حيث أقيمت في العام الماضي عبر برامج الاتصال المرئي، وتنطلق هذا العام بالمنوال ذاته في إطار حرص المجلس على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحفظ سلامة أبنائنا وجميع المشاركين، حيث يسعى المجلس إلى إقامة فعالية ناجحة يستمتع بها المنتسبون بحيث تكون مخرجاتها مفيدة لاكتشاف الموهوبين عطفاً على أنها تعكس الحرص على التنوع في الجانب الديني والترفيهي والثقافي والتوعوي، خصوصاً أنه يتم تقديم المحاضرات من كوادر متخصصة».

وتتنوع الأنشطة في البرنامج الصيفي لتكون أسبوعياً من الأحد إلى الأربعاء من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى الساعة السادسة مساء، ما بين الورش المتخصصة في الرسم والتصوير والصحة والتوعية والتعليق الرياضي، بجانب القرآن الكريم، ورحلات افتراضية لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والمشاركة أيضاً في البرامج والأنشطة الخاصة بالأندية والرياضة والمسابقات، حيث سيتم تقييم المشاركين في المسابقات المختلفة حسب المعايير المعتمدة وتكريمهم في ختام البرنامج.

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