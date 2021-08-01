الامارات | ميلان يعلن إصابة الجزائري بن ناصر بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يعلن إصابة الجزائري بن ناصر بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ميلان الإيطالي لكرة القدم، أمس، إصابة لاعب وسطه، الجزائري إسماعيل بن ناصر، بفيروس «كورونا»، لكنه لم يكن على اختلاط بأي من زملائه منذ أسبوع.

وقال النادي، في بيان صحافي، إنه تم استبعاده من اللقاء الودي الذي جرى، أمس، أمام نيس الفرنسي، بعدما جاءت نتيجة الاختبار، الذي خضع له هذا الأسبوع في منزله، إيجابية.

وتابع: «تم بسرعة إعلام السلطات الصحية المعنية، اللاعب في صحة جيدة ويتمرن في منزله»، كاشفاً أن ابن الـ23 عاماً الذي يدافع عن ألوان النادي منذ صيف 2019 «لم يكن على احتكاك ببقية الفريق منذ المباراة الودية التي أقيمت، السبت الماضي، ضد مودينا (5-صفر)».

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