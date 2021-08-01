الامارات | اتحاد ألعاب القوى يوزع المناصب الإدارية في اجتماعه الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى يوزع المناصب الإدارية في اجتماعه الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزع مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى خلال اجتماعه الأول الذي انعقد برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، المناصب الإدارية على الأعضاء، إذ تولى المر رئاسة اللجنة الفنية، وتولى نائب رئيس مجلس الإدارة فهد عبدالله بن جمعة رئاسة لجنة المسابقات، وسيتولى ناصر محمد بن عاشور الأمانة العامة، ووقع الاختيار على عضو المجلس سهيل سالم سويدان ليكون المدير المالي، وعلي حسن غزوان لرئاسة لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، وفيصل أحمد الخميري لرئاسة لجنة الحوكمة والاستراتيجية، وراشد ناصر آل علي لرئاسة لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وأحلام حسن الحوسني لرئاسة لجنة المرأة.

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