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الامارات | ذهبية تاريخية لبولندا في «التتابع المختلط» بألعاب القوى

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طوكيو ■ وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية تاريخية لبولندا في «التتابع المختلط» بألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت بولندا بميدالية ذهبية تاريخية، أمس، في أول سباق 4× 400 م تتابع مختلط يقام ضمن ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020، وهو الأول في (أم الألعاب) بالدورة الحالية. وسجل الفريق البولندي رقماً قياسياً أولمبياً جديداً في ثلاث دقائق و9:87 ثوانٍ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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