الامارات | ذهبية تاريخية لبولندا في «التتابع المختلط» بألعاب القوى

شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية تاريخية لبولندا في «التتابع المختلط» بألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت بولندا بميدالية ذهبية تاريخية، أمس، في أول سباق 4× 400 م تتابع مختلط يقام ضمن ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020، وهو الأول في (أم الألعاب) بالدورة الحالية. وسجل الفريق البولندي رقماً قياسياً أولمبياً جديداً في ثلاث دقائق و9:87 ثوانٍ.

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