الامارات | مصر تودّع الأولمبياد على يد البرازيل.. وإسبانيا تكتسح ساحل العاج

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودّع الأولمبياد على يد البرازيل.. وإسبانيا تكتسح ساحل العاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع منتخب مصر لكرة القدم، أمس، ربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بالخسارة من البرازيل بهدف واحد دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سايتاما. في المقابل، اكتسحت إسبانيا ساحل العاج بخماسية لهدفين، بينما فازت اليابان على نيوزيلندا بركلات الترجيح، بعد التعادل سلباً في المباراة، وفي المباراة الرابعة تلقت كوريا الجنوبية سداسية قاسية من المكسيك مقابل ثلاثة أهداف. وفي مباراتي نصف النهائي، تلتقي إسبانيا مع اليابان المضيفة، بينما تواجه البرازيل المكسيك في اختبار صعب في الثالث من الشهر الجاري.

ولم يقدم منتخب «الفراعنة» ما يشفع له لتخطي عقبة البرازيل، بعد أن قدّم أداءً متواضعاً لم يكن فيه لاعبوه في أفضل مستوياتهم، باستثناء الحارس محمد الشناوي، الذي كان أحد أسباب توقّف النتيجة عند هدف واحد، بعد تصديه للعديد من الفرص الخطرة على مرماه. وفرض الواقع نفسه في بداية المباراة، وسيطر السيليساو على مجريات اللعب، وسط تراجع واضح من لاعبي المنتخب المصري، الذين دافعوا عن مرماهم ببسالة، لمنع استقبال أي هدف مبكر. ووضحت استراتيجية المدرب المصري، شوقي غريب، بتضييق المساحات أمام لاعبي منتخب البرازيل، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي كادت أن تُصيب مرمى الحارس سانتوس، عبر ضربة رأس لعبها أكرم توفيق، مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

ولكن المنتخب المصري لم يتمكن من مواصلة تهديد الفريق البرازيلي، الذي عادت إليه الخطورة مجدداً، عبر تسديدة قوية سددها ريتشارليسون من داخل الصندوق، وأبعدها محمد الشناوي إلى ركنية. وتمكنت البرازيل قبل نهاية الشوط الأول من استغلال خطأ من ثنائي قلبي وسط الملعب، عمار حمدي وأكرم توفيق، في التغطية، ليتمكن مهاجم السيليساو ماثيوس من وضعها باقتدار على يمين الشناوي.

وعاد حارس المنتخب المصري للتألق من جديد، بتصديه لأكثر من انفراد، بعد أن نجح لاعبو البرازيلي في معرفة كيف يضربون دفاع «الفراعنة» من خلال الكرات الطولية بين الثلاثي أسامة جلال وأحمد حجازي ومحمود الونش، فأبعد الشناوي كرة كلادينهو قبل خروجه، ومن بعدها محاولة انفراد أخرى من لاعب خط الوسط دوغلاس. وظهر المنتخب المصري بصورة مغايرة في الدقائق الأخيرة، بفضل التغييرات التي أجراها الطاقم الفني، بنزول الثنائي ناصر ماهر وناصر منسي، وهدد صلاح محسن مرمى البرازيل في تلك الدقائق بتسديدة من خارج الصندوق، أمسكها الحارس بصعوبة، لكن الوقت من بعدها لم يكن كافياً لتعديل النتيجة.

نتائج ربع النهائي

- مصر 0-1 البرازيل.

- إسبانيا 5-2 ساحل العاج.

- اليابان 0 (4-2) 0 نيوزيلندا.

- كوريا الجنوبية 3-6 المكسيك.

• تقام مباراتا نصف النهائي 3 الجاري، حيث تلتقي إسبانيا مع اليابان، وتواجه البرازيل المكسيك.

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