الامارات | الإصابة تزيد معاناة ديوكوفيتش بعد «خيبة طوكيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تزيد معاناة ديوكوفيتش بعد «خيبة طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في أقل من 24 ساعة، مباراته الثانية في المنافسات الفردية بكرة المضرب، عندما سقط المصنف أول عالمياً أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا، 4-6، 7-6 (8/‏‏6)، و3-6، ليحرز الأخير برونزية أولمبياد طوكيو، أمس، قبل أن ينسحب من الزوجي المختلط للإصابة.

وضاعفت الإصابة من خيبة أمل ديوكوفيتش، بعد أن فرط في الحلم الأولمبي، أول من أمس، إثر خسارته من الألماني، ألكسندر زفيريف، في الفردي، وهذه المرة الأولى يخسر فيها ديوكوفيتيش مباراتين متتاليتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news