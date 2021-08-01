اخبار الرياضه

الامارات | الإصابة تزيد معاناة ديوكوفيتش بعد «خيبة طوكيو»

0 نشر
طوكيو ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تزيد معاناة ديوكوفيتش بعد «خيبة طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في أقل من 24 ساعة، مباراته الثانية في المنافسات الفردية بكرة المضرب، عندما سقط المصنف أول عالمياً أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا، 4-6، 7-6 (8/‏‏6)، و3-6، ليحرز الأخير برونزية أولمبياد طوكيو، أمس، قبل أن ينسحب من الزوجي المختلط للإصابة.

وضاعفت الإصابة من خيبة أمل ديوكوفيتش، بعد أن فرط في الحلم الأولمبي، أول من أمس، إثر خسارته من الألماني، ألكسندر زفيريف، في الفردي، وهذه المرة الأولى يخسر فيها ديوكوفيتيش مباراتين متتاليتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا