اخبار الرياضه

الامارات | فرنسا تحصد ذهبية الجودو للفرق المختلطة

0 نشر
طوكيو ■ وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحصد ذهبية الجودو للفرق المختلطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت فرنسا، أمس، بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو للفرق المختلطة في أولمبياد طوكيو 2020. وفاز الفريق الفرنسي في النهائي على نظيره الياباني 4/‏1.

وحصد الفرنسي تيدي راينر ميداليته الخامسة على مدار مشاركاته في الأولمبياد، وضم الفريق الفرنسي راينر وكلاريس اجبيجنينو واكسيل كلارج وسارا ليوني سيسيك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا