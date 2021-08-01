الامارات | فرنسا تحصد ذهبية الجودو للفرق المختلطة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحصد ذهبية الجودو للفرق المختلطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت فرنسا، أمس، بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو للفرق المختلطة في أولمبياد طوكيو 2020. وفاز الفريق الفرنسي في النهائي على نظيره الياباني 4/‏1.

وحصد الفرنسي تيدي راينر ميداليته الخامسة على مدار مشاركاته في الأولمبياد، وضم الفريق الفرنسي راينر وكلاريس اجبيجنينو واكسيل كلارج وسارا ليوني سيسيك.

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