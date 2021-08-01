الامارات | سفيتولينا.. أول أوكرانية تتوج بميدالية في التنس

شكرا لقرائتكم خبر عن سفيتولينا.. أول أوكرانية تتوج بميدالية في التنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت يلينا سفيتولينا التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبحت أول لاعبة أوكرانية تحرز ميدالية في التنس بدورة أولمبية. وفازت سفيتولينا، السادسة على العالم، بالميدالية البرونزية لمنافسات فردي السيدات في أولمبياد طوكيو، بفوزها في مباراة تحديد المركز الثالث على الكازاخية يلينا ريباكينا 1/‏‏6 و7/‏‏6 و6/‏‏4، أمس.

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