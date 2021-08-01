الامارات | سيدات جامايكا على عرش سباق السرعة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات جامايكا على عرش سباق السرعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت جامايكا نفسها بقوة، وسيطرت على عرش أسرع سباق للسيدات في منافسات ألعاب القوى الأولمبية 100م، حيث اكتسحت الميداليات الثلاث أمس، بعد فوز الجامايكية إيلاين تومسون هيراه بالذهبية، وتسجيل رقم أولمبي جديد، وعادت الفضية والبرونزية لمواطنتيها، شيلي آن فرايزر برايس، وشيريكا جاكسون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news