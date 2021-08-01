الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 أغسطس 2021
كأس الأبطال
ليل - سان جرمان 22:00
الدوري الأرجنتيني
خوستيكا - جيمناسيا 20:30
ريفر بليت - هوراكان 01:00
الدوري البرازيلي
كورينثيانز - فلامنغو 23:00
مينيرو - بارانينسي 23:00
شابيكوينسي - سانتوس 01:15
الدوري البلجيكي
جينت - ويلغريك 20:30
أنتويرب - كورتريك 23:00
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