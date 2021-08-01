اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 أغسطس 2021

كأس الأبطال

ليل - سان جرمان 22:00

الدوري الأرجنتيني

خوستيكا - جيمناسيا 20:30

ريفر بليت - هوراكان 01:00

الدوري البرازيلي

كورينثيانز - فلامنغو 23:00

مينيرو - بارانينسي 23:00

شابيكوينسي - سانتوس 01:15

الدوري البلجيكي

جينت - ويلغريك 20:30

أنتويرب - كورتريك 23:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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