شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاصة يقترب من الانتقال لسيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الأوغندي خالد أوتشو، لاعب وسط المقاصةـ من الانتقال لصفوف فريق سيمبا التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في فترة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الفيومي، ورفض تجديد عقده.

وقرر مسئولو نادي المقاصة إنهاء تعاقدهما مع الثنائي الأجنبي المدغشقري باولن فوافي وتالأوغندي خالد أوتشو والسماح لهما بالرحيل عن النادي الفيومي قبل نهاية الموسم الحالي.

ووافق مسئولو المقاصة على سفر الثنائي فوافي وأوتشو إلى بلادهما بعد انتهاء تعاقدهما مع النادي الفيومي بنهاية الموسم الحالي، وعدم وجود رغبة لدى إدارة النادي الفيومي في تجديد عقدهما.

وجاءت رغبة الجهاز الفني للمقاصة في الموافقة على رحيل الثنائي وعدم بقائهما لحين انتهاء الموسم الحالي، لعدم الحاجة لجهودهما لاسيما بعدما ضمن الفريق الفيومي بقائه في الموسم المقبل بالدوري المصري.

وفاز فريق المقاصة على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد عادل ميسي، لاعب المقاصة، هدف المباراة الوحيدة، وقاد فريقه لتحقيق فوز مهم في إطار استعداداته لخوض منافسات الدوري.

من جانبه، أكد إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل حرص على إشراك عدد من اللاعبين الناشئين لتجهيزهم للمرحلة القادمة، مثل: محمد كمال وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وبسام هويدي، مشيدا بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الفيومي بشكل عام ومجموعة الناشئين بشكل خاص.