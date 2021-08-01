شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: الخوف أثر على منتخبنا أمام البرازيل وقدمنا أداءً مرضيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هاني رمزي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، أن الفراعنة قدموا أداءً مرضيًا أمام البرازيل، قبل وداع الأولمبياد عقب الخسارة من راقصي السامبا بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": مشوار المنتخب من البداية كان صعبا بعد الوقوع في مجموعة تضم الأرجنتين وإسبانيا واستراليا، لكن خلال المباريات اتضح أم الأرجنتين لم يكن على المستوى المطلوب، ومنتخبنا أدى بشكل مرضي إلى حد ما، لدينا أزمة عند مواجهة الفرق العالمية وهي الرهبة الكبيرة جدا التي تؤثر على المستوى الفني والبدني، بالإضافة إلى فارق المستوى.

وأضاف: منتخب البرازيل كان يضم اليوم 7 لاعبين يلعبون في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأداء منتخبنا لم يكن أفضل على المستوى الهجومي، لم يكن لدينا الجرأة ولكن إجمالاً لا نريد الإفراط في الهجوم لأن هذا منتخب بلدنا ويجب أن ننظر للأمور بنظرة علمية.

وتابع: الحل في احتراف لاعبينا بشكل مباشر، لو كان لدينا 4 لاعبين مثل صلاح والنني كنا سنكون أقرب لحصد ميدالية، والخوف والرهبة أثرا على الأداء، وجود المنتخب في الأولمبياد شيء طيب، ويجب أن نكمل على هذا الإنجاز.

واختتم: هناك لاعبين مميزين في المنتخب الأولمبي سيكونون قوام أساسي للمنتخب الأول، ويجب أن نقضي على مسألة الرهبة من الفرق الكبرى، ونعالج الحذر الشديد ونتحرر من الخوف لنلعب بطريقتنا المعهوده.