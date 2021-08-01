7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 31 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، المنتخب الأولمبي يغادر طوكيو غدا و"ترانزيت" فى فرانكفورت ويصل الاثنين، واتحاد الكرة يؤجل مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر.

المنتخب الأولمبي يغادر طوكيو غداً و"ترانزيت" فى فرانكفورت ويصل الأثنين

تغادر بعثة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم طوكيو فى الثانية ظهر غد الأحد بتوقيت اليابان، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

منتخب مصر الأولمبى يخسر أمام البرازيل 1 / 0 ويودع أولمبياد طوكيو.. فيديو

انتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر أولمبياد طوكيو 2020.

الأهلي يحدد موقف السداسي الأولمبي من مباراة دجلة بعد العودة

ويحسم الجهاز الفني للأهلي موقف السداسي الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، من المشاركة في مباراة الفريق القادمة ضد وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، بعد عودتهم رفقة المنتخب الأولمبي من اليابان.

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، على النحو التالي:

اتحاد الكرة يؤجل مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الزمالك وأسوان فى قبل نهائى كأس مصر التى كان مقررا لها يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك ضمن التعديلات الجديدة التى طرأت على جدول الدورى العام، بعد تأهل منتخب مصر الأولمبى لدور الـ8 بأولمبياد طوكيو.

المقاصة ينهي تعاقده مع فوافى وأوتشو قبل نهاية الموسم

قرر مسئولو نادي المقاصة إنهاء تعاقدهما مع الثنائي الأجنبي المدغشقري باولن فوافي والأوغندي خالد أوتشو والسماح لهما بالرحيل عن النادي الفيومي قبل نهاية الموسم الحالي.

اتحاد الكرة يعلن رسمياً انتهاء الدوري 27 أغسطس بعد الخروج من الأولمبياد

أعلن اتحاد الكرة انتهاء الدورى الممتاز للموسم الجاري يوم 27 أغسطس بعد خروج منتخب مصر الأولمبي من أولمبياد طوكيو بالهزيمة من البرازيل بهدف دون رد فى دور الـ8.