شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 31 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 31 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يؤجل مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر، و رسميا.. مباراة الزمالك وغزل المحلة 7 أغسطس باستاد الإسكندرية.

اتحاد الكرة يؤجل مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الزمالك وأسوان فى قبل نهائى كأس مصر التى كان مقررا لها يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك ضمن التعديلات الجديدة التى طرأت على جدول الدورى العام، بعد تأهل منتخب مصر الأولمبى لدور الـ8 بأولمبياد طوكيو.

رسميا.. مباراة الزمالك وغزل المحلة 7 أغسطس باستاد الإسكندرية

حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ29 للدوري الممتاز.

تعرف على مواعيد المباريات الـ 7 المتبقية للزمالك فى الدورى

أعلن اتحاد الكرة، جدول المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 / 2021 والذى من المقرر أن ينتهى يوم 27 أغسطس بعد خروج منتخب مصر الأولمبي من أولمبياد طوكيو بالهزيمة من البرازيل بهدف دون رد فى دور الـ8.

الاتحاد السكندرى يستهدف ضم 3 لاعبين من الزمالك بدون "جنش"

يرغب الاتحاد السكندرى فى ضم 3 لاعبين من الزمالك، وهم محمد أشرف روقا ومحمد عبد السلام وياسين مرعى لاعبى الفريق، على أن تحسم إدارة الزمالك مع زعيم الثغر شكل الصفقة بشكل نهائى خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الصفقة شهدت عرض محمود جنش حارس الزمالك على زعيم الثغر من قبل وسطاء إلا أن إدارة الناديين لم تحسما أى حديث بشأنه حتى الآن، خاصة أن الاتحاد حدد متطلباته فى البداية بالحصول على عبد السلام وروقا ومرعى.

تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك فى المران الصباحى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب فى الإسكندرية، وحرص المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كارتيرون على خضوع اللاعبين لتدريبات تأهيلية فى المران الصباحى على أن يتم تعويض المران المسائى بالمباراة الودية.

المجد السكندري يحتفل بعيد ميلاد كارتيرون على هامش ودية الزمالك

حرص مسئولو نادي المجد السكندري على الاحتفال بعيد ميلاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل انطلاق المواجهة الودية التي تجمع الفريقين اليوم السبت.

الإسماعيلى يواجه بيراميدز والأهلى والزمالك فى 10 أيام من العيار الثقيل

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري الأربعاء المقبل 4 أغسطس بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادى دجلة ، ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.