شكرا لقرائتكم خبر عن وليمة تجمع كهربا مع صالح جمعة بعد خضوع الأخير لجراحة في وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، خلال تواجده برفقة صالح جمعة لاعب سيراميكا وعدد من أصدقائهما، وذلك عقب خضوع صالح جمعة مؤخراً لجراحة في وتر أكيليس.



صالح جمعة

وكشف فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، تفاصيل جراحة وتر أكيلس التى خضع لها صالح جمعة نجم الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة صباح اليوم الجمعة فى أحد المستشفيات.

وقال رضوان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "تم إجراء الجراحة للاعب وتوصيل وتر أكيلس، وبعد ذلك وضع الجبس تحت الركبة فى وضع ملائم لالتئام الوتر، وسيتم تغيير الجبس بعد شهر للاطمئنان على العملية الجراحية والتئام الوتر".

وأضاف الدكتور فريد رضوان، أن مدة غياب صالح جمعة عن الفريق تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الفترة القادمة.

وأجرى صالح جمعة جراحة وتر أكيلس صباح اليوم، تحت إشراف الدكتور فريد رضوان وحرص معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، على زيارة اللاعب بعد إجراء الجراحة، للاطمئنان عليه، ومساندته ودعمه معنويًا.

وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيلس أثناء المباراة الودية الأخيرة التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.