شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه الاتفاق السعودي وديا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للمقاصة على خوض مباراة ودية ضد فريق الاتفاق السعودي يوم الاثنين المقبل ضمن تحضيراته لاستئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري.

واستغل مسئولو المقاصة تواجد فريق الاتفاق في القاهرة في خوض مباراة ودية في ختام تجاربه الودية تحضيرا لاستكمال مباريات بالدوري، بعد خوض ثلاث وديات سابقة ضد الجونة وغزل المحلة وطلائع الجيش.

وفاز فريق المقاصة على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد عادل ميسي، لاعب المقاصة، هدف المباراة الوحيدة، وقاد فريقه لتحقيق فوز مهم في إطار استعداداته لخوض منافسات الدوري.

من جانبه، أكد إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل، حرص على إشراك عدد من اللاعبين الناشئين لتجهيزهم للمرحلة القادمة، مثل: محمد كمال وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وبسام هويدي، مشيدا بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الفيومي بشكل عام ومجموعة الناشئين بشكل خاص.