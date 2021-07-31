شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم موسيماني يعلن استعادة حسابه المسروق عبر تويتر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو محب، مترجم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، استعادة حسابه عبر تويتر والذي تمت سرقته بالأمس.

وقال محب عبر حسابه على تويتر بعد استعادة حسابه: الحمد لله تمت استعادة حسابى على الفيسبوك بعد سرقته صباح اليوم، شكرا لكل من تواصل معي وكل من حاول مساعدتي في استعادة الحساب، وجزيل الشكر لدعمكم جميعاً وتقديركم وثقتكم الغالية".

وأضاف: "نتمنى من الله دوام التوفيق، وإن شاء الله النجاح يكون دائما حليف نادينا العظيم ورئيسه القدوة وجمهوره الوفي".

وتعرض حساب الدكتور عمرو محب، مترجم الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للسرقة، وجارٍ العمل على استعادة الحساب.

وقال الدكتور عمرو محب، إن كل ما يكتب على حسابه ليس له أي علاقة به، ولا يعلم عنه شيئًا، وكلام عار تمامًا من الصحة.