شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 31 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 31 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: منتخب مصر الأولمبى يخسر أمام البرازيل 1 / 0 ويودع أولمبياد طوكيو، والأهلي يحدد موقف السداسي الأولمبي من مباراة دجلة بعد العودة.

منتخب مصر الأولمبى يخسر أمام البرازيل 1 / 0 ويودع أولمبياد طوكيو.. فيديو

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