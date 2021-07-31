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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 31 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 31 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: منتخب مصر الأولمبى يخسر أمام البرازيل 1 / 0 ويودع أولمبياد طوكيو، والأهلي يحدد موقف السداسي الأولمبي من مباراة دجلة بعد العودة.

منتخب مصر الأولمبى يخسر أمام البرازيل 1 / 0 ويودع أولمبياد طوكيو.. فيديو

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الأهلي يحدد موقف السداسي الأولمبي من مباراة دجلة بعد العودة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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