شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يهزم منتخب القسم الثالث بسباعية وديا استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي على منتخب القسم الثالث بسبعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن استعدادات فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة، والمقرر لها في الثامن من الشهر المقبل ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف فريق البنك الأهلي كلا من: محمد بسيوني وموسي دياوارا وأحمد ياسر وأحمد علي وكريم بامبو ومحمد فخري هدفين.

واطمأن خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على الحالة الفنية والبدنية للاعبين خاصة البعيدين عن المشاركة بسبب الإصابة ، فيما ظهر محمد عبد الرحمن بمستوى جيد، حيث صنع أكثر من هدف وفرص محققة للاعبي خط الهجوم وأيضا شادي رضوان الذي عاد لخطورته المعهودة بعد الشفاء من الإصابة.

كما أظهر محمد فخري مردودا مميزا واحرز هدفين خلال اللقاء واعتمد إسلام يوسف مدرب حراس المرمي علي الحارس احمد صبحي الذي قدم أداءً مميزا وتصدى لركلة جزاء خلال اللقاء.