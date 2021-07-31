شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 31 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 31 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، الأهلي يقرر نقل كأس أفريقيا بين فروع النادى الثلاثة، والأهلي يحدد موقف السداسي الأولمبي من مباراة دجلة بعد العودة.

الأهلي يقرر نقل كأس أفريقيا بين فروع النادى الثلاثة

قررت إدارة النادي الأهلى نقل كأس دوري أبطال أفريقيا التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، اليوم، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

الأهلي يحدد موقف السداسي الأولمبي من مباراة دجلة بعد العودة

يحسم الجهاز الفني للأهلي موقف السداسي الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، من المشاركة في مباراة الفريق القادمة ضد وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، بعد عودتهم رفقة المنتخب الأولمبي من اليابان.

الأهلي يرفض تغيير برنامجه بعد إعلان موعد مباراة دجلة

رفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، إجراء تعديل فى برنامج مباراته ضد وادى دجلة والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى، رغم إعلان اتحاد الكرة موعد المباراة، عقب قراره بتأجيل الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو، قبل أن يعود ويحدد موعد المباريات المتبقية من عمر الدور بعد خروج الفراعنة من الأولمبياد.

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى فى الدوري

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد الجولات المتبقية من بطولة الدوري عقب خروج المنتخب الأولمبى من أولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة من البرازيل بهدف دون رد.

الأهلى يرفض بقاء والتر بواليا فى الموسم الجديد رغم الأهداف القاتلة

رفض الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فكرة الإبقاء على الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق ضمن قائمة المارد الأحمر في الموسم الجديد رغم تسجيله هدفين مؤثرين في المباريات الأخيرة بالدوري، وتحدث البعض عن إمكانية بقاء اللاعب الكونغولى فى الأهلى بعدما قاد الفريق لفوز مُثير على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم فوز أخر على أسوان بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل بواليا هدف الفوز للأهلى أمام الإنتاج فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وعاد ليسجل هدف تأكيد الفوز في شباك زهرة الجنوب في الدقيقة 94 .

رامى ربيعة يخضع للفحص الطبى بعد عودة الأهلى للتدريبات بسبب كدمة القدم

يخضع رامى ربيعة مدافع النادى الأهلي لفحص طبى عقب استئناف التدريبات بعد 3 أيام راحة سلبية، منحها الجهاز الفني، للاعبين، بعد تأجيل الدوري المحلي، وذلك لحسم موقفه من المباراة المقبلة بعد إصابته بكدمة في القدم خلال مباراة أسوان.

صلاح محسن يضمن البقاء في الأهلي بالموسم المقبل

ضمن صلاح محسن، مهاجم الأهلي، البقاء في صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل وعدم الخروج للإعارة أو تسويقه في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الطيبة التي قدمها رفقة النسور الحمر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الحصول على فرصة حقيقية مع الأهلي.