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استعدادا للمحلة.. الزمالك يفوز على المجد السكندري وديا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاز الزمالك على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك كل من أسامة فيصل وسيف جعفر في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يقلص فريق المجد الفارق بهدف في بداية الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أحمد نادر السيد، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد زكي، سيد ، بيسو، حمدي علاء، يوسف أسامة، سيف جعفر، أسامة فيصل.

وشهد شوط المباراة الأول سيطرة كاملة من شباب الزمالك على مجريات الأمور، حيث أضاعوا العديد من الفرص المؤكدة، حسبما أفاد الموقع الرسمي للزمالك.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على تجربة مجموعة كبيرة من الشباب والناشئين خلال المباراة، حيث شارك في الشوط الثاني كل من محمد قنديل، حاتم سكر، أحمد محمود، يوسف محمود، وحسام أشرف.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 8 أغسطس المقبل على ملعب إستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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