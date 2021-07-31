مدرب البرازيل: منتخب مصر قوي ومزاياه عديدة وطريقته معقدة.. وارتكبنا خطيئة أمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث أندريه جاردين المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن مصر بعد التأهل لنصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) قائلًا أنهم لعبوا أمام فريق يمتلك عديد من المزايا وطريقة لعب معقدة.

وقال أندريه جاردين في تصريحاته بعد بعد الفوز على مصر: "اللعب أمام كوت ديفوار والسعودية بظروف مختلفة جعلنا نحصل على بعض من الخبرة الإيجابية، حيث تعرفنا على الطريقة التي يهاجم بها المنافس، وأسلوبه في اللعب، ونختار استراتيجية الدفاع المثلى".

وتابع: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، وقوية للغاية أمام فريق يمتلك مزايا كثيرة، ويلعب بتنظيم معقد للغاية، حقق نتائج هامة، لقد كان الفريق صاحب الدفاع الأقل استقبالًا للأهداف في البطولة، وكنا نعلم أنها مباراة تحتاج إلى الصبر، وعقلية قوية".

وأضاف: "كان يجب أن نقتل كل فرصة تسنح لنا، وكنا نعلم أننا ما كنا لنحصل على الكثير من الفرص خلال المباراة، وربما الخطيئة الوحيدة لنا خلال المباراة أننا لم نسجل الهدف الثاني، وهذا كنا سيمنحنا سلام نفسي، فهذه المباريات دائمًا تكون مغلقة وتلعب على التفاصيل".

وفاز المنتخب البرازيلي على مصر بهدف نظيف في ربع نهائي منافسات كرة القدم، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.