ألفيش: كنا نستحق فوزًا أكبر أمام مصر لكن كل الفرق تتطور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح داني ألفيش لاعب المنتخب البرازيلي بأن نتيجة مباراة فريق أمام منتخب مصر الأولمبي في ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) لم تكن عادلة، معتبرًا أنهم استحقوا تسجيل أهداف أكثر.

وقال ألفيش في تصريحاته لقناة "جلوبو تي في" البرازيلية بعد الفوز على مصر: "كان يمكن أن نحقق نتيجة أعرض، احتجنا لمزيد من العناية، لكن لا يوجد مباراة سهلة، الفرق تتطورت كثيرًا، وتخلق المصاعب، لكننا لم نفقد السيطرة في أي وقت، كانت لدينا الفرص من أجل تسجيل مزيد من الأهداف، والنتيجة النهائية لم تكن عادلة، بسبب الفرصة التي صنعناها".

وتابع: "الآن سوف نلعب مباراتين، الأمور تقترب لكن لكي نصل إلى المنصة يجب أن نتحسن، وندرس المنافس".

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره المصري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في ظهر السبت بتوقيت مصر، ليودع الفراعنة منافسات طوكيو 2020 في ربع النهائي.