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الأهلي يقرر الاحتفال بكأس أفريقيا في الفروع الثلاثة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قررت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نقل كأس دوري أبطال أفريقيا والتي توّج بها الفريق مؤخرًا إلى فرع الشيخ زايد.

ويأتي قرار إدارة الأهلي، من أجل احتفال الأعضاء باللقب الأفريقي والتقاط الصور التذكارية خاصة أن جائحة فيروس (كوفيد 19) منغ الجماهير من الحضور في أي مناسبة لمشاركة الأهلي احتفاله بالكأس.

ومن المقرر بعد أسبوع أن يتم نقل الكأس إلى فرع مدينة نصر، ثم يعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترديين على المقر للاحتفال بهذه البطولة.

وكان الأهلي توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في الشهر الجاري.

فوز الأهلي باللقب الأفريقي هو الثاني على التوالي والعاشر في تاريخ القلعة الحمراء، ليصبح بطل أفريقيا أكثر فريقًا توّج باللقب القاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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