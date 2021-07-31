شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ ونابولي في تحضيرات الموسم الجديد.. أوسيمين يلمع

شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ ونابولي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، في إحدي مباريات اليوم السبت 31-7-2021.

تلقى بايرن ميونخ الألماني الخسارة الثالثة تحت قيادة المدير الفني الجديد جوليان ناجلسمان ضمن تحضيرات الموسم الجديد، على يد فريق نابولي الإيطالي، ليظل الفريق البافاري دون أي انتصار حتى الآن مع المدرب الشاب.

وخسر بايرن بثلاثية نظيفة أمام نابولي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في حضور 10000 من جماهيره.

وتعد مباراة بايرن أمام نابولي هي الرابعة له في تحضيرات الموسم الجديد، حيث خسر أمام كولن وبوروسيا مونشنجلادباخ، وتعادل مع أياكس.

ودخل بايرن ميونخ مواجهة نابولي بالتشكيلة التالية: سفين أولريتش – جوسيب ستانسيتش – تانجي نيانزو – دايوت أوباميكانو – بينجامين بافارد – جمال موسيالا – ليون جوريتسكا – سيرج جنابري – ليروي ساني – روبرت ليفاندوفسكي – كينجسلي كومان.

بينما جاءت تشكيلة لوتشيانو سباليتي لفريق نابولي، كالآتي: نيكيتا كونتيني – ماريو روي – خاليدو كوليبالي – كوستاس مانولاس – كيفين مالكويت – إيلف إيلماز – ستانسيلاف لوبوتكا – ماتيو بوليتانو – بيتور زيلينيسكي – كريم زيدادكا – فيكتور أوسيمين.

وانطلقت صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ونابولي الودية اليوم، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينتش.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين التسجيل لفريق نابولي في الدقيقة (70)، بعدما تلقى كرة خارج منطقة الجزاء هيأها لنفسه وسددها أرضية قوية في الشباك البافارية.

وبعدها بدقيقة واحدة أحرز أوسيمين الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من اللاعب البديل الجزائري آدم وناس داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في شباك سفين أولريتش.

وعلى ما يبدو أن المهاجم النيجيري على أتم الاستعداد من أجل إثبات قدراته مع نابولي في الدوري الإيطالي، بعدما أنضم إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من صفوف ليل الفرنسي نظير 70 مليون يورو.

وزاد لاعب خط الوسط الفرنسي زين الدين مشاش الغلة لفريق نابولي، حين أنطلق بالكرة بسرعة قبل أن يطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء باغتت أولريتش وسكنت شباكه، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإيطالي على البايرن بنتيجة (3-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ ونابولي في تحضيرات الموسم الجديد