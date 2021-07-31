فيديو اهداف مباراة برشلونة الودية أمام شتوتجارت..ديباي يتألق وجريزمان يصنع ثنائية

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وشتوتجارت التي استضافها ملعب مرسيديس بينز، ضمن استعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد.

فاز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه شتوتجارت، وأنهى النادي الكتالوني الشوط الأول بثنائية نظيفة، واكتفى بتسجيل هدف وحيد في الشوط الثاني بعد سلسلة من التغييرات.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وشتوتجارت بتقدم النادي الكتالوني بهدفين حملا توقيع ثنائي الخط الأمامي ديباي ويوسف ديمير، علمًا بأن جريزمان شارك كأساسي رغم تداول اسمه في تقارير الميركاتو الصيفي 2021، حيث تلقى عدة عروض للرحيل إلى مانشستر سيتي أو أتلتيكو مدريد أو توتنهام هوتسبير.

وخلال الشوط الثاني أضاف برشلونة الهدف الثاني بواسطة اللاعب البديل ريكي بويج بفضل تمريرة مميزة من أنطوان جريزمان.

ونجح المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي في لفت الانظار خلال هذه المباراة بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 21، وتقديم تمريرة سحرية في لعبة الهدف الثاني الذي تكفل يوسف ديمير بتسجيله عند الدقيقة 36.

وتسلم ممفيس ديباي تمريرة طولية من مواطنه فرانكي دي يونج بأسلوب مميز للغاية داخل منطقة جزاء شتوتجارت، ليتخلص من مدافع الفريق الألماني بمهارة عالية قبل التصويب في الزاوية الضيقة لحارس المرمى الذي حاول عليها دون جدوى.

وبعد 5 دقائق، نجح برشلونة في إضافة الهدف الثاني عن طريق يوسف ديمير بفضل لعبة ثنائية مذهلة بين ممفيس ديباي وأنطوان جريزمان على الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء شتوتجارت.

ووضع ديباي تمريرة سحرية بعقب القدم أمام الفرنسي جريزمان الذي تسلم الكرة بأريحية قبل أن يمرر عرضية منخفضة نحو يوسف ديمير الذي وضعها بلمسة واحدة في الشباك.

وأضطر المدير الفني لنادي برشلونة «رونالد كومان» للاستعانة بالمدافع رونالد آراوخو في الدقيقة 50 بدلاً من لينجلي الذي أصيب إصابة طفيفة.

وبعد مشاركته ب10 دقائق كبديل بدلاً من جافي، استطاع ريكي بويج تسجيل الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 73 بتسديدة جميلة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء بفضل إنفراده بالحارس إثر تمريرة ذكية من أنطوان جريزمان.

وبدا كومان بتشكيلة مكونة من نيتو في حراسة المرمى، وجيرارد بيكيه ولنجليه وسيرجي روبيرتو وديست في خط الدفاع، ومن أمامهم جافي ودي يونج ونيكولاس غونزاليز، وفي الهجوم ديباي وديمير وجريزمان.

ولم يتواجد ليونيل ميسي على دكة البدلاء نظرًا لعدم توصله لاتفاق رسمي حتى هذه اللحظة لتمديد عقده الذي انتهى مع برشلونة في نهاية شهر يونيو الماضي.

وتواجدت عناصر أخرى أساسية على دكة البرسا لعبوا يورو 2020 أمثال جوردي ألبا ومارتن بريثوايت وسيرجيو بوسكيتس، بالاضافة إلى المدافع سامويل أومتيتي ولاعب الوسط الشاب ريكي بويج، ولاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.

جدير بالذكر نقل قناة الشارقة الرياضية الإماراتية لهذه المباراة على الهواء مباشرة.

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وشتوتجارت