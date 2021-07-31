مشاهدة مباراة روما واشبيلية في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

شاهد مباراة روما واشبيلية في بث مباشر يلا شوت، ضمن مباريات اليوم السبت 31 يوليو 2021 في تحضيرات الموسم الجديد 2022/2021.

يستضيف ملعب الغرب في ساو جواو دا فيدا بمدينة الغرب البرتغالية (ألجارفي) مباراة روما وإشبيلية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن القنوات الناقلة لمباريات كرة القدم نقلها لمباراة روما واشبيلية، لكن من المنتظر نقلها على القنوات الرياضية البرتغالية وموقع الفيديو العالمي يوتيوب.

ويدخل مدرب روما الجديد جوزيه مورينيو مباراة اليوم متسلحًا بسلسلة من النتائج المتميزة منذ بداية المرحلة التحضيرية للموسم الكروي الجديد، حيث حقق الفوز في 4 مباريات متتالية على فالدينيفولي وتيرنانا وتريستينا وديبريسين، وتعادل ايجابيًا 1/1 أمام بورتو يوم 28 يوليو الجاري.

بينما خاض إشبيلية 3 مباريات ودية حتى الآن، فاز في مباراتين أمام كوفينتري ولاس بالماس، وتعادل 2/2 أمام باريس سان جيرمان يوم 27 يوليو.

وجمع روما وإشبيلية ثلاث مواجهات سابقة في الفترة من 2015 إلى 2020، والبداية كانت بلقاء ودي يوم 14 أغسطس 2015، وانتهت بفوز روما بنتيجة 4/6.

وسجل البوسني إيدين دجيكو هدفين لروما في تلك المباراة، وتكفل كل من توروسيديس ونيانجولان ومحمد صلاح فرانشيسكو توتي بتسجيل باقي الأهداف.

وجاءت سداسية روما في الدقائق 4 و8 و42 و44 و56 و63، بينما سجل النادي الأندلسي أربعة أهداف متتالية في آخر 20 دقيقة، بواقع هدفين دينيس سواريز وهدف للاعب الدولي الاسباني الراحل «خوسيه أنطونيو رياس» وهدف للمدافع كوكي الذي يلعب حاليًا مع ليفانتي.

وفي ثاني مواجهة ودية يوم 10 أغسطس 2017، فاز إشبيلية 1/2، وسجل هدفي إشبيلية إسكوديرو ونوليتو في الدقيقتين 73 و88، وجاء هدف روما الوحيد في الدقيقة 90 بواسطة دجيكو.

أما اللقاء الرسمي الوحيد بين روما واشبيلية فيرجع إلى يوم 6 أغسطس 2020، بالدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وفاز به إشبيلية بهدفين دون رد سجلهما سيرخيو ريجيلون ويوسف النصيري في الدقيقتين 22 و44، وشهد اللقاء طرد المدافع جيانلوكا مانشيني، وأقيم اللقاء على ملعب أم أس في آرينا (شاوينزلاند-ريزن آرينا) في مدينة دويسبورج الألمانية من مباراة واحدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

روما 0-0 اشبيلية

ودية – تحضيرات موسم 2021-22

انتهت

تشكيلة روما: دانيل فوزاتو – ريكاردو كالافيوري – ماراش كومبولا – إبانييز – بريان ريونولدز – إبريما داربوي – إدواردو بوفي – ستيفان الشعراوي – هنريخ مخيتاريان – كارليس بيريز – بورخا مايورال.

تشكيلة اشبيلية: ديميتروفيتش – كريم رقيق – نيمانيا جوديج – خوسيه كارمونا – خيسوس نافاس – لوكاس أوكامبوس – إيفان راكيتيتش – فيرناندو – سوزو – أوسكار رودريجيز – يوسف النصيري.