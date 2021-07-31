نتيجة مباراة برشلونة اليوم أمام شتوتجارت..ديباي يجذب الانظار بهدف رائع وتمريرة سحرية!

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة اليوم أمام شتوتجارت، التي أقيمت على ملعب مرسيديس بينز في مدينة شتوتجارت الألمانية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022/2021.

فاز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه شتوتجارت، وأنهى النادي الكتالوني الشوط الأول بثنائية نظيفة، واكتفى بتسجيل هدف وحيد في الشوط الثاني بعد سلسلة من التغييرات.

وجذب الجناح الدولي الهولندي ممفيس ديباي الانظار خلال هذه المباراة بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 21، وتقديم تمريرة سحرية في لعبة الهدف الثاني الذي تكفل يوسف ديمي بتسجيله عند الدقيقة 36.

وتسلم ممفيس ديباي تمريرة طولية من مواطنه فرانكي دي يونج بأسلوب مميز للغاية داخل منطقة جزاء شتوتجارت، ليتخلص من مدافع الفريق الألماني بمهارة عالية قبل التصويب في الزاوية الضيقة لحارس المرمى الذي حاول عليها دون جدوى.

وبعد 5 دقائق، نجح برشلونة في إضافة الهدف الثاني عن طريق يوسف ديمير بفضل لعبة ثنائية مذهلة بين ممفيس ديباي وأنطوان جريزمان على الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء شتوتجارت.

ووضع ديباي تمريرة سحرية بعقب القدم أمام الفرنسي جريزمان الذي تسلم الكرة بأريحية قبل أن يمرر عرضية منخفضة نحو يوسف ديمير الذي وضعها بلمسة واحدة في الشباك.

وأضطر المدير الفني لنادي برشلونة «رونالد كومان» للاستعانة بالمدافع رونالد آراوخو في الدقيقة 50 بدلاً من لينجلي الذي أصيب إصابة طفيفة.

وبدا كومان بتشكيلة مكونة من نيتو في حراسة المرمى، وجيرارد بيكيه ولنجليه وسيرجي روبيرتو وديست في خط الدفاع، ومن أمامهم جافي ودي يونج ونيكولاس غونزاليز، وفي الهجوم ديباي وديمير وجريزمان.

وبعد مشاركته ب10 دقائق كبديل بدلاً من جافي، استطاع ريكي بويج تسجيل الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 73 بتسديدة جميلة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء بفضل إنفراده بالحارس إثر تمريرة ذكية من أنطوان جريزمان.

ولم يتواجد ليونيل ميسي على دكة البدلاء نظرًا لعدم توصله لاتفاق رسمي حتى هذه اللحظة لتمديد عقده الذي انتهى مع برشلونة في نهاية شهر يونيو الماضي.

وتواجدت عناصر أخرى أساسية على دكة البرسا لعبوا يورو 2020 أمثال جوردي ألبا ومارتن بريثوايت وسيرجيو بوسكيتس، بالاضافة إلى المدافع سامويل أومتيتي ولاعب الوسط الشاب ريكي بويج، ولاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.

جدير بالذكر نقل قناة الشارقة الرياضية الإماراتية لهذه المباراة على الهواء مباشرة.