مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وفولفسبورج في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع ميركاتو بث مباشر يلا شوت لـ مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وفولفسبورج في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021-2022، ضمن مباريات اليوم السبت 31 يوليو 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة اتلتيكو مدريد وفولفسبورج الودية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب أوكا بمدينة فولفسبورج الالمانية.

وتنقل مبارة اتلتيكو مدريد وفولفسبورج الودية على قناة أبو ظبي الرياضية2 بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “حازم عبد السلام”، كما تنقل على قناة أرينا سبورت 4 الصربية، وقناة سبورت تي في 5 البرتغالية، وقناة آرينا سبورت 3 الكرواتية.

خاض أتلتيكو مدريد الاسباني لقاءين وديين، حيث نجح في الانتصار في اللقاء الأول أمام نومانسيا الاسباني بضربات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، وتلقى هزيمة في المباراة الثانية أمام ريد بول سالزبورج بهدف دون رد.

ويواصل الأتلتيكو بقيادة المدرب الارجنتيني “ديجو سيميوني” الاستعداد من أجل التحضير للموسم الجديد ومحاولة الحفاظ على لقب الدوري الاسباني للمرة الثانية على التوالي.

ويعود اتلتيكو مدريد لخوض أولى مبارياته الرسمية يوم 15 أغسطس المقبل عندما يحل ضيفاً على سيلتا فيجو في افتتاح مبارياته بالدوري الاسباني.

على الجانب الآخر أقام فولوفسبورج الألماني العديد من اللقاءات الودية المكثفة تحضيرًا للموسم الجديد بعدما خاض 5 مباريات، حيث حقق الانتصار في مباراة وحيدة و تلقى 4 هزائم، وهذا رقم سيء بالنسبة للفريق، الذي يسعى إلى تصحيح الأخطاء بقوة لتداركها في هذه الموقعة وأيضًا بالمباريات الرسمية القادمة.

ويستهل فولفسبورج مشواره بالموسم الجديد يوم 8 أغسطس المقبل عندما يحل ضيفاً على فريق بروسيا مونستر ضمن منافسات دور الـ32 في كأس ألمانيا.

اتلتيكو مدريد 2-1 فولفسبورج

ودية – تحضيرات موسم 2021-22

ملعب أوكا – مدينة فولفسبورج – ألمانيا

انتهت

اهداف المباراة

الدقيقة 39 | هدف تقدم فولفسبورج عن طريق الهولندي “فوتر فيجورست”

الدقيقة 69 | هدف تعادل اتلتيكو مدريد عن طريق “بورخا جارسيس”

الدقيقة 85 | هدف فوز اتلتيكو مدريد عن طريق “ريكارد سانشيز”