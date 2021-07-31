الاهلي يُصعد شكواه ضد خالد الغندور وقناتي الحدث وten لهذه الاسباب

تقدم مجلس إدارة النادي الاهلي اليوم السبت، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد قناتي الحدث وten، والاعلامي الرياضي بفضائية الزمالك «خالد الغندور».

وأكد الاهلي في بيانه الرسمي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قد اتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد القناتين وخالد الغندور عن طريق رفع دعاوى قضائية ضدهم.

وطالب محمود الخطيب الجهات المسؤولة بضرورة منع حصول مثل هذا النوع من القنوات على التراخيص اللازمة للعمل، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حالة السلم بين جماهير الاهلي والزمالك والأندية الأخرى.

وشملت الشكوى المقدمة من النادي الاهلي، الإعلامي الرياضي أحمد جمال مقدم برنامج في الجول، والذي يذاع على قناة الحدث المصرية.

وفندت إدارة الاهلي تجاوزات أحمد جمال وقناة الحدث اليوم في حق مسؤولي وجماهير النادي، ومن بينها محاولة تشويه صورة الفريق والتشكيك في أحقيته بالبطولات التي حققها على كافة الأصعدة.

وقال البيان «إن هذا الأمر تكرر كثيرًا في قناة الحدث عن طريق مقدم برنامج في الجول (أحمد جمال) وضيوفه؛ الذين يتعمدوا الإساءة لرموز الأهلي وقياداته، في انحياز كامل لطرف آخر، مما أدى ذلك إلى خرق ميثاق الشرف الإعلامي وإثارة الفتنة، ودفع الجمهور نحو الكراهية والانقسام بين أبناء الوطن».

في الوقت نفسه، لم تكن هناك أي ردة فعل من جانب القائمين على قناة الحدث، والذين تجاهلوا خطورة ما يقدمه البرنامج المذكور، من ترويج للتعصب ورفع حدة الاحتقان بين جمهور الاهلي والزمالك، خاصًة أن مساحة الهواء التي يتم بث هذا البرنامج من خلالها هي مساحة مستأجرة من قناة الحدث لهذا الغرض الذي يتنافى تمامًا مع المصلحة العامة – على حد قول بيان الاهلي-.

وشدد الاهلي على ضرورة توحيد الصف بين الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح ببيع مساحات هواء على الشاشات، خوفًا من إساءة استخدامها، وهو ما يحدث من جانب قناة الحدث والقائمين عليها.

ما أسباب شكوى الاهلي ضد قناتي الحدث وTEN؟

كلفت إدارة الاهلي الشؤون القانونية في النادي بضرورة دراسة اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع دعاوى قضائية في أسرع وقت ممكن ضد كل من تجاوز في حق النادي وقياداته وجماهيره، وكذلك مخاطبة الجهات المسؤولة كي لا تمنح التراخيص لهذه القنوات.

وقُدمت شكوى مماثلة من الاهلي، مرفق بها جُل الفيديوهات المُسيئة، وصلت إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة «TEN»، وبرنامج «البريمو» الذي تبثه ذات القناة ويقدمه كلٌ؛ من إسلام صادق ومحمد فاروق، ومعهما الضيف الدائم رضا عبدالعال، والذين دأبوا على مهاجمة الأهلي وإدارته ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وعن قناة TEN، قالت إدارة الأهلي «برنامج البريمو على قناة تن يحض على الكراهية ويدعو للتعصب، ويتجاهل القائمين عليه باستمرار التصريحات التي تصدر عن مسؤولي النادي الأهلي والتي دائمًا ما تكون مُجرد ردة فعل لتوضيح وجهة نظر النادي والدفاع عن حقوقه بالطرق المشروعة دون المساس بالمنافسين».

وختم بيان الأهلي «إزاء الصمت غير المبرر من القائمين على قناة TEN لما يقدمه هذا البرنامج من محتوى سلبي، غالبيته يتضمن محاولة الإساءة للأهلي وإيقاف مسيرة فرقه الرياضية واستفزاز جماهيره تقرر تقديم شكوى رسمية ضد القناة».