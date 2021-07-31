جدول مواعيد مباريات الدوري المصري بعد خروج المنتخب الاولمبي من طوكيو 2020

أعلنت لجنة إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت 31 يوليو، المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وموعد نهاية الدوري، بعد خروج منتخب مصر الأولمبي من أولمبياد طوكيو 2020 على يد منتخب البرازيل بعد ظهر اليوم.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تأجيل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس بعد تخطي المنتخب المصري الأولمبي دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، وأمر بتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بسرعة إعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في الدوري المحلي وكأس مصر.

وعقب خروج منتخب مصر الأولمبي، من الدور ربع النهائي بالأولمبياد إثر الخسارة أمام المنتخب البرازيلي بهدف دون رد على ملعب سايتاما، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الجدول الجديد على الفور.

وحدد اتحاد الكرة المصري موعد آخر جولة من جولات الدوري مع حلول نهاية شهر أغسطس، الموافق 27 منه، على أن تلعب أول مباراة يوم الأربعاء بين بيراميدز والإسماعيلي، بينما يواجه الأهلي وادي دجلة في نفس اليوم، ويخوض الزمالك مواجهة غزل المحلة السبت المُقبل.

جدول مباريات الدوري المصري المتبقية

يوم الاربعاء 4 اغسطس 2021: بيراميدز والاسماعيلي – ستاد الدفاع الجوي – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوم الاربعاء 4 اغسطس 2021: وادي دجلة والاهلي – ستاد السلام – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوم السبت 7 اغسطس 2021: الزمالك وغزل المحلة – ستاد الاسكندرية – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوم السبت 7 اغسطس 2021: الاهلي وسيراميك كليوبترا – ستاد السلام – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوم الأحد 8 أغسطس 2021: الجونة والبنك الاهلي – ستاد خالد بشارة بالجولة – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (الجولة 29)

يوم الأحد 8 أغسطس 2021: أسوان والانتاج الحربي – ستاد بتروسبورت – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة. (الجولة 29)

يوم الأحد 8 أغسطس 2021: المصري البورسعيدي والمقاولون العرب – ستاد الاسكندرية – الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة. (الجولة 29)

يوم الأحد 8 أغسطس 2021: طلائع الجيش وبيراميدز اف سي – ستاد جهاز الرياضة – الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة. (الجولة 29)

يوم الاثنين 9 اغسطس 2021: إنبي وسموحة – ستاد بتروسبورت – الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة. (الجولة 29)

يوم الثلاثاء 10 اغسطس 2021: غزل المحلة ووادي دجلة – ستاد غزل المحلة – الساعة 7 مساءً. (الجولة 29)

يوم الثلاثاء 10 اغسطس 2021: مصر المقاصة وسيراميك كليوبترا – ستاد المقاولون العرب – الساعة 7 مساءً. (الجولة 29)

يوم الثلاثاء 10 اغسطس 2021: الاتحاد السكندري والزمالك – ستاد الاسكندرية – الساعة 9 مساءً. (الجولة 29)

يوم الاربعاء 11 اغسطس 2021: الاهلي والاسماعيلي – ستاد الاسكندرية – الساعة 9 مساءً (الجولة 29)

يوم الخميس 12 اغسطس 2021: البنك الاهلي واسوان – ملعب بتروسبورت – الساعة 7 مساءً (الجولة 30)

يوم الخميس 12 اغسطس 2021: المقاولون العرب والجنة – ملعب المقاولون العرب – الساعة 7 مساءً (الجولة 30)

يوم الخميس 12 اغسطس 2021: بيراميدز اف سي والمصري البورسعيدي – ملعب الاسكندرية الدولي – 9 مساءً (الجولة 30)

يوم الجمعة 13 اغسطس 2021: سموحة وطلائع الجيش – ملعب اسكندرية الدولي – 7 مساءً (الجولة 30)

يوم الجمعة 13 اغسطس 2021: وادي دجلة والاتحاد السكندري – ملعب السلام الدولي – 9 مساءً (الجولة 30)

يوم السبت 14-8-2021: سيراميك كليوبترا وغزل المحلة – ملعب ملعب السويس الجديد – الساعة 7 مساءً (الجولة 30)

يوم السبت 14-8-2021: الاسماعيلي والزمالك – ملعب الاسماعيلية الدولي – الساعة 7 مساءً (الجولة 30)

يوم السبت 14-8-2021: الاهلي وانبي – ملعب الاهلي we السلام الدولي – الساعة 9 مساءً (الجولة 30)

يوم الاحد 15-8-2021: الانتاج الحربي ومصر المقاصة – ملعب السلام الدولي – الساعة 7 مساءً (الجولة 30)

يوم الاثنين 16-8-2021: اسوان والمقاولون العرب – ملعب بترو سبورت – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 31)

يوم الاثنين 16-8-2021: الجونة وبيراميدز – ملعب خالد بشارة الغردقة – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 31)

يوم الاثنين 16-8-2021: المصري البورسعيدي وسموحة – ملعب الاسكندرية – الساعة 9 مساءً (الاسبوع 31)

يوم الثلاثاء 17-8-2021: انبي والاسماعيلي – ملعب بتروسبورت – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 31)

يوم الثلاثاء 17-8-2021: الاتحاد السكندري وسيراميك كليوبترا – ملعب الإسكندرية – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 31)

يوم الثلاثاء 17-8-2021: طلائع الجيش والاهلي – ملعب الجيش بالسويس – الساعة 9 مساءً (الاسبوع 31)

يوم الثلاثاء 17-8-2021: الزمالك ووادي دجلة – ملعب القاهرة الدولي – الساعة 9 مساءً (الاسبوع 31)

يوم الاربعاء 18-8-2021: غزل المحلة والانتاج الحربي – ملعب الغزل – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 31)

يوم الاربعاء 18-8-2021: مصر المقاصة والبنك الاهلي – ملعب المقاولون العرب – الساعة 9 مساءً (الاسبوع 31)

يوم الخميس 19-9-2021: سموحة الجونة – ملعب الاسكندرية – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 32)

يوم الخميس 19-9-2021: بيراميدز واسوان – ملعب الدفاع الجوي – الساعة 9 مساءً (الاسبوع 32)

يوم الجمعة 20-8-2021: انبي وطلائع الجيش – ملعب بيترو سبورت – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 32)

يوم الجمعة 20-8-2021: الإسماعيلي ونادى دجلة – ملعب الإسماعيلية – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 32)

يوم الجمعة 20-8-2021: سيراميك كليوبترا والزمالك – ملعب السويس الجديد – الساعة 9 مساءً (الاسبوع 32)

يوم الجمعة 20-8-2021: الأهلي والمصري البورسعيدي – ملعب الإسكندرية الدولي – الساعة 9 مساءً (الاسبوع 32)

يوم السبت 21-8-2021: الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري – ملعب السلام – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 32)

يوم السبت 21-8-2021: البنك الاهلى وغزل المحلة – ملعب بتروسبورت – الساعة 7 مساءً (الاسبوع 32)

يوم السبت 21-8-2021: المقاولون العرب ومصر المقاصة – ملعب المقاولون العرب – الساعة 9 مساءً (الاسبوع 32)

يوم الأحد 23 أو الاثنين 24 أغسطس 2021: أسوان وسموحة – ستاد بتروسبورت (الاسبوع 33)

يوم الأحد 23 أو الاثنين 24 أغسطس 2021: الاسماعيلي وطلائع الجيش – ستاد الاسماعيلية (الاسبوع 33)

يوم الأحد 23 أو الاثنين 24 أغسطس 2021: وداي دجلة وسيراميك كليوباترا – ستاد السلام (الاسبوع 33)

يوم الأحد 23 أو الاثنين 24 أغسطس 2021: الاتحاد السكندري والبنك الاهلى – ستاد الاسكندرية (الاسبوع 33)

يوم الأحد 23 أو الاثنين 24 أغسطس 2021: الجونة والأهلي – ستاد خالد بشارة الجونة (الاسبوع 33)

يوم الأحد 23 أو الاثنين 24 أغسطس 2021: الزمالك والانتاج الحربي – ستاد القاهرة (الاسبوع 33)

يوم الأحد 23 أو الاثنين 24 أغسطس 2021: غزل المحلة والمقاولون العرب – ستاد الغزل (الاسبوع 33)

يوم الأحد 23 أو الاثنين 24 أغسطس 2021: مصر المقاصة وبيراميدز – ستاد المقاولون العرب (الاسبوع 33)

يوم الأحد 23 أو الاثنين 24 أغسطس 2021: المصري وإنبي – ستاد الاسكندرية (الاسبوع 33)

يوم الاربعاء 26 أو الخميس 27 أغسطس 2021: سيراميك كليوباترا ضد الاسماعيلي – ستاد السويس الجديد (الاسبوع 34)

يوم الاربعاء 26 أو الخميس 27 أغسطس 2021: البنك الاهلي ضد الزمالك – ستاد بتروسبورت (الاسبوع 34)

يوم الاربعاء 26 أو الخميس 27 أغسطس 2021: الاهلي ضد اسوان – ستاد السلام (الاسبوع 34)

يوم الاربعاء 26 أو الخميس 27 أغسطس 2021: طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي – ستاد الجيش ببرج العرب (الاسبوع 34)

يوم الاربعاء 26 أو الخميس 27 أغسطس 2021: إنبي ضد الجونة – ستاد بتروسبورت (الاسبوع 34)

يوم الاربعاء 26 أو الخميس 27 أغسطس 2021: بيراميدز ضد غزل المحلة – ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة (الاسبوع 34)

يوم الاربعاء 26 أو الخميس 27 أغسطس 2021: المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري – ستاد المقاولون العرب بالقاهرة (الاسبوع 34)

يوم الاربعاء 26 أو الخميس 27 أغسطس 2021: الانتاج الحربي ضد وادي دجلة – ستاد السلام بالقاهرة (الاسبوع 34)

يوم الاربعاء 26 أو الخميس 27 أغسطس 2021: سموحة ضد مصر المقاصة – ستاد الاسكندرية (الاسبوع 34)

الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2021 معسكر منتخب مصر الأول تحضيرًا لافتتاح تصفيات كأس العالم 2022.