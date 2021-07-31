الميركاتو الصيفي 2021 | موناكو يتحرك لدعم هجومه وعينه على نجم ريال مدريد

بدأ نادي موناكو بالتحرك للتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق، في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني الأسبق وموناكو الفرنسي الحالي، يريد التعاقد مع يوفيتش، الذي قاده في آينتراخت فرانكفورت الألماني من قبل، لإيمانه بقدرته على استخراج أفضل ما فيه فنياً.

وتعمل إدارة ريال مدريد في الوقت الحالي على إيجاد ناد لشراء المهاجم الصربي الذي اشتراه الريال من بنفيكا البرتغالي مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم يسجل إلا هدفين في 32 مباراة خاضها مع الفريق.

وأضاف التقرير: “كوفاتش يعرف يوفيتش جيدًا منذ أن كان تحت قيادته في آينتراخت فرانكفورت، وقد يكون وجوده حاسمًا للصفقة هذا الصيف”.

وفشل الصربي يوفيتش منذ انتقاله لريال مدريد في صيف 2019 في أن يرتقي لأحلام الميرينجي، مما جعله يخرج من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في الموسم المقبل، على الرغم من إصرار اللاعب على البقاء والنجاح بقميص الميرنجي.