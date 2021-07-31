الميركاتو الصيفي 2021 | يوفنتوس يُختبر جيانلوكا فرابوتا في فيرونا حتى نهاية الموسم

أعلن فريق هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم، رسميًا، ضم جيانلوكا فرابوتا على سبيل الإعارة قادمًا من يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانضم فرابوتا البالغ من العمر 22 عامًا، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ولكن يوفي سيكون لديه بند في العقد يسمح له بإعادة شراء اللاعب مرة أخرى.

وسيبدأ فرابوتا اللعب مع فيرونا بداية من الموسم المقبل، حيث اتفق كلا من الطرفين والناديين على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وكان اللاعب صاحب الـ 22 عاما انضم إلى يوفينتوس في سبتمبر الماضي ووقع على عقد الانضمام لفريق السيدة العجوز حتى عام 2025.

ويعد أبرز هدف لـ فرابوتا مع يوفنتوس، جاء في بطولة كأس إيطاليا، حينما شارك بألوان السيدة العجوز ضد فريق سبال، في المباراة التي انتهت بفوز البيانكونيري برباعية نظيفة.

بدأ فرابوتا مسيرته في سافيو، قبل الانتقال إلى أكاديمية بولونيا، حيث أمضى موسمًا واحدًا على سبيل الإعارة في ريناتي وبوردينوني قبل الانتقال إلى يوفنتوس.