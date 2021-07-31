شكرا لقرائتكم خبر أمس بأولمبياد طوكيو.. نصيب العرب ذهبية أثقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الرباع القطري، فارس الباخ، بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال وزن 96 كجم ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020

مسجلا رقما قياسيا أولمبيا، 225 كجم، في منافسات النتر، كما حاول أن يسجل رقما قياسيا عالميا خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كجم، لكنه أخفق.

وسجل الباخ 177 كجم في منافسات الخطف و225 كجم في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كجم وهو رقم قياسي أولمبي أيضا.ذهبية جودو الفرق (فرنسية)

وفازت فرنسا بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو للفرق المختلطة، بعدما فاز الفريق الفرنسي في النهائي على نظيره الياباني 4 - 1.

ذهبية سباعيات الرجبي سيدات (نيوزيلندية)

أحرز منتخب نيوزيلندا الميدالية الذهبية لمنافسات سباعيات الرجبي للسيدات، بعدما فاز على نظيره الفرنسي 26 - 12 في المباراة النهائية.

وحصدت نيوزيلندا أول ميدالية ذهبية لها في سباعيات الرجبي بالأولمبياد بعدما دخلت هذه الرياضة الأجندة الأولمبية في النسخة السابقة من الأولمبياد في ريو دي جانيرو عام 2016.

ذهبية القوس والسهم (تركية)

توج التركي ميتي جازوز بالميدالية الذهبية في رماية القوس والسهم، فردي رجال، إثر تفوقه في النهائي بنتيجة 6 - 4 على الإيطالي ماورو نيسبولي الذي أحرز الميدالية الفضية.

ذهبية وزن 81 كجم (صينية)

توج الرباع الصيني لو شياوجون بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال لوزن 81 كجم للرجال، بعدما سجل شياوجون 374 كجم ليحتل المركز الأول ويحطم الرقم القياسي الأولمبي للمسابقة.

واحتل زكرياس بونات ميشيل من جمهورية الدومينيكان المركز الثاني، مسجلا 367 كجم ليحرز الميدالية الفضية.

ذهبية الرماية بالبندقية (سويسرية)

توجت السويسرية نينا كريستين بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بالبندقية من 3 أوضاع، من مسافة 50 م سيدات، مسجلة 463,9 نقطة، لتحطم بذلك الرقم القياسي الأولمبي للمسابقة.

وجاءت الروسية يوليا زيكوفا في المركز الثاني مسجلة 461,9 نقطة لتحرز الميدالية الفضية.

ذهبية الشراع (صينية)

توجت الصينية لو يونشيو بالميدالية الذهبية لسباق فئة «آر.إس.إكس» للسيدات ضمن منافسات الشراع.

واحتلت الفرنسية تشارلين بيكون المركز الثاني، وفازت بالميدالية الفضية.

ذهبية رماية الحفرة (إسبانية)

أحرزت إسبانيا الميدالية الذهبية في رماية الحفرة (تراب) للفرق المختلطة.

وتفوق الفريق الإسباني في النهائي على فريق سان مارينو.

ذهبية 4×100 م تتابع (بريطانية)

توجت بريطانيا بالميدالية الذهبية لسباق 4×100 م تتابع متنوع للفرق المختلطة.

وأنهى الفريق البريطاني السباق في 3 دقائق و37,58 ثانية، محطما الزمن القياسي العالمي، ومحرزا أول ميدالية ذهبية أولمبية للسباق الذي يدرج للمرة الأولى ضمن الدورات الأولمبية.

وجاء الفريق الصيني بالمركز الثاني بزمن 3 دقائق و38,86 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

ذهبية 800 م حرة (أمريكية)

توجت السباحة الأمريكية كاتي ليديكي بالميدالية الذهبية لسباق 800 م حرة للسيدات.

وأنهت ليديكي السباق في 8 دقائق و12,57 ثانية، وتلتها الأسترالية أريارن تيتموس في المركز الثاني بزمن 8 دقائق و13,83 ثانية لتحرز الميدالية الفضية.

ذهبية 200 م ظهر (أسترالية)

توجت السباحة الأسترالية كايلي ماكيون بالميدالية الذهبية لسباق 200 م ظهر للسيدات.

وأنهت ماكيون السباق في دقيقتين و4,68 ثوان وتلتها الكندية كايلي ماسيه في المركز الثاني بزمن دقيقتين و5,42 ثوان لتحرز الميدالية الفضية.

ذهبية 100 م فراشة (أمريكية)

توج السباح الأمريكي كايلب دريسل بالميدالية الذهبية لسباق 100 م فراشة للرجال.

وأنهى دريسل السباق في 49,45 ثانية، محطما بذلك الزمن القياسي العالمي للسباق.

واحتل المجري كريستوف ميلاك المركز الثاني بزمن 49,68 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

ذهبية المبارزة بالسيف لفرق السيدات (روسية)

توجت روسيا بالميدالية الذهبية لمسابقة المبارزة بالسيف لفرق السيدات.

وتغلب الفريق الروسي على نظيره الفرنسي 45 - 41 في المواجهة النهائية.

وفازت كوريا الجنوبية بالميدالية البرونزية.