طومسون تحطم رقما أولمبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيمنت جامايكا على جميع ميداليات سباق 100م عدو سيدات ضمن منافسات ألعاب القوى أمس في أولمبياد طوكيو. وأحرزت إيلين طومسون حيرة، الميدالية الذهبية مع تحطيمها للرقم القياسي الأولمبي. وسجلت حيرة 61ر10 ثوان لتحطم الرقم القياسي الأولمبي الصامد منذ عام 1988 والمسجل باسم الأمريكية فلورنس جريفيث جوينر. وأحرزت الجامايكية الأخرى شيلي ان فرازر برايس الميدالية الفضية في 74ر10 ثوان فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى شيريكا جاكسون التي سجلت 76ر10 ثوان.

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