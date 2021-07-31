وفاة لاعب وشقيقه بحادث سيارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي أياكس الهولندي لكرة القدم وفاة لاعب فريق الشباب نوح جيسر في حادث سيارة عن عمر 16 عاما.

وكان من المفترض أن يتم تصعيد جيسر، الذي انضم لأياكس قبل ثلاثة أعوام، لفريق 17 عاما في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان أمس «تلقى أياكس نبأ حزينا بوفاة نوح جيسر (16 عاما) في حادث سيارة مع شقيقه مساء الجمعة».

وكان جيسر مسافرا مع شقيقه الذي يكبره بعامين واصطدما بسيارة أجرة.

وأضاف «تأثر أياكس بشدة بهذا الحدث المأساوي. ويتمنى النادي لمحبي جيسر القوة في الوقت القادم في التعامل مع هذه الخسارة الكبيرة».