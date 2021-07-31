البرازيل وإسبانيا تزيحان مصر وكوت ديفوار من قدم الأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بخسارته أمام نظيره البرازيلي 0/ 1 أمس في دور الثمانية.

وأحرز مهاجم هيرتا برلين، ماتيوس كونها هدف الفوز لمنتخب السامبا في الدقيقة 37.

وكان المنتخب المصري استهل مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي مع إسبانيا، ثم خسر أمام الأرجنتين بهدف، قبل أن يفوز على أستراليا 2/ 0.

أما المنتخب البرازيلي، فبدأ مشواره بالفوز على ألمانيا 4 / 2 قبل أن يتعادل سلبيا مع كوت ديفوار ثم تغلب على السعودية 3/ 1.

كما تأهل المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي بعد فوزه الماراثوني على نظيره الإيفواري 5 /2.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 /2، لكن الماتادور الإسباني حسم الفوز في الوقت الإضافي بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية.

ويدين الفريق الإسباني بالفضل في هذا الفوز لرافاييل مير فيسينتي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك).

وتقدم إيريك بايلي بهدف لأفيال كوت ديفوار في الدقيقة العاشرة ثم تعادل داني أولمو لإسبانيا في الدقيقة 30.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أحرز ماكس آلان جاردل الهدف الثاني للفريق الإيفواري لكن بعدها بدقيقتين خطف رافاييل مير فيسينتي هدف التعادل القاتل لإسبانيا.

وفي الوقت الإضافي أحرز ميكيل اويارزابال الهدف الثالث لإسبانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 98 ثم تكفل مير فيسينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 117 و120.

وأيضا تأهل المنتخب الياباني للمربع الذهبي بفوزه على نيوزيلندا 4 / 2 بركلات الجزاء الترجيحية.