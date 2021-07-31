شكرا لقرائتكم خبر عداؤون عرب يشكون من مشكلتي النوم وفارق التوقيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تباينت ردود فعل العدائين العرب بعد تصفيات سباق 800 م أمس في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020).

وقال العداء القطري، حيدر عبدالله «السباق كان جيدا، ولكن لم يحالفني التوفيق في الأمتار الأخيرة، وهذه هي ألعاب القوى. كنت أتمنى التأهل للدور قبل النهائي، ولكنني لم أوفق. نحن في دورة أولمبية، والمشاركون هم أبرز العدائين في العالم».

وأشار العداء القطري الذي حل سادسا في المجموعة السادسة بالتصفيات «حضرت إلى طوكيو قبل أسبوعين. عدم وجود جماهير أمر سلبي بالطبع، لكن ظروف جائحة كورونا فرضت ذلك. استعداداتي لهذه الدورة الأولمبية كانت جيدة سواء في قطر أو من خلال معسكرات خارجية بإسبانيا والبرتغال، لكنني سأستعد بشكل أفضل للارتباطات المقبلة».

وقال العداء المغربي، عبد العاطي الكص «السباق كان سريعا، وحققت رقما قياسيا شخصيا جديدا، وأنهيت السباق في المركز الرابع بمجموعتي. تعرضت لإصابة حرمتني من التدريبات لمدة شهر ونصف الشهر قبل الأولمبياد، ولكنني عدت بقوة وشاركت في الدورة الأولمبية، وأشعر بالسعادة برقمي الذي حققته».

وأوضح «وجدت مشكلة كبيرة في عدم انتظام مواعيد النوم بعد حضوري إلى طوكيو. هناك العديد من العدائين الشبان في المنتخب المغربي، واثق أن هناك من سيشرفنا في هذه الدورة، فيما جاءت مجموعة أخرى لاكتساب الخبرة وتحسين الأرقام الشخصية. طموحنا كبير لتشريف بلدنا».

وقال مواطنه، أسامة نبيل، الذي حل خامسا في المجموعة الرابعة من التصفيات «وقعت في مجموعة صعبة مع أقوى المنافسين في العالم تضم بطل العالم وصاحب أفضل توقيت للسباق هذا العام. حاولت تقديم كل ما بوسعي وأنهيت السباق في المركز الخامس».

وأضاف «الأجواء صعبة هنا نوعا ما، وكان علينا أن نتأقلم سريعا مع فارق التوقيت ومشكلة النوم. الإرهاق تراكم أثره على أدائي بشكل كبير، فقد وصلت إلى طوكيو قبل خمسة أيام فقط، وهذا لم يكن كافيا».

وأشار «سباق 800 م من السباقات الصعبة بالنسبة لي لأنه ليس اختصاصي ولكن لكل عداء فرصة وهناك أبطال أولمبيون لم يستطيعوا التأهل للدور قبل النهائي».